FOTO. Șoselele din România, pericol pentru transportul de tancuri către Ucraina Un transportor de tancuri care se indrepta catre Ucraina a fost implicat intr-un incident in trafic pe o șosea din Romania. Transportorul cu gabarit depașit a ieșit in afara parții carosabile, șoseaua fiind ingusta, dar din fericire nimeni nu a fost ranit, iar dupa cateva ore traficul a fost reluat. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al […] The post FOTO. Șoselele din Romania, pericol pentru transportul de tancuri catre Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre Uniunea Europeana, a anuntat, joi, premierul ucrainean, Denis Smihal. Primele livrari au plecat spre Romania inca de la miezul noptii, potrivit lui Smihal, relateaza CNN. ”La doar trei luni de la primirea certificarii energetice, a inceput mult asteptatul…

- In dupa-amiaza zilei de miercuri, Centrul NATO pentru Operațiuni Comune a ordonat decolarea a doua aparate Gripen ale aviației militare din Ungaria, pentru a intercepta un avion civil de mici dimensiuni, inregistrat in Lituania, care zbura din Slovacia catre Romania. Informația a fost transmisa, miercuri…

- Ministerul Educatiei a anuntat, vineri, ca, de la debutul crizei din Ucraina, au fost depuse 2.627 de cereri pentru inscrierea in scolile din Romania a elevilor si prescolarilor refugiati, 2.554 de copii fiind deja repartizati. Potrivit Ministerul Educatiei, este vorba despre 994 de prescolari si 1.633…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, joi, ca elevii care provin din Ucraina se vor putea inscrie la liceu, fara sustinerea examenului de Evaluare Nationala. Ministrul Educatiei a precizat ca se da posibilitatea inscrierii elevilor care provin din Ucraina, fara sustinerea examenului de Evaluare…

- Doi ucraineni au fost prinși cu 700.000 de dolari și 250.000 de euro nedeclarați, in Vama Siret-Porubne, in timp ce se indreptau spre Romania. Banii au fost confiscați. Serviciul Granicerilor de Stat din Ucraina a anunțat ca la PTF Porubne din regiunea Cernauți au fost depistați doi cetațeni ucraineni…

- Economia Romaniei ar urma sa incetineasca la 2,6% in 2022, dupa o creștere robusta in 2021, pe masura ce inflatia reduce veniturile disponibile, iar razboiul din Ucraina afecteaza increderea in economie, lanturile de aprovizionare si investitiile, se arata in previziunile economice de primavara, publicate…