FOTO Roxana Cojocea: ,,Este un dar divin să ai un copil și să-i poți fii mamă” MAMA. Primul și cel mai frumos cuvant. Cel mai cald gand. Mama, de cele mai multe ori ne aduce la viața și renunța la tot ce era ea și la ce ar fi putut ajunge pentru a ne avea pe noi. Ne imprumuta chipul ei și ne umple sufletele cu comori numai de ea știute, pe care le descoperim, pe rand, pana ne savarșim existența pe acest pamant. A stat alaturi de noi de la primul scancet, iar cand am crescut am știut ca fiecare zbarcitura de pe obrazul ei, de pe mana ei, ascunde o poveste din viața noastra. Ne inchinam la icoana ta, mama! Pentru tot și toate. Iar cea mai mare vina pe care o avem este aceea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

