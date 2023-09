FOTO. Rezerviștii Forțelor Armate participă la exerciții militare Rezerviștii Forțelor Armate desfașoara exerciții la Centrul de Instruire al Armatei Naționale, informeaza MOLDPRES . Potrivit Ministerului Apararii, exercițiile dureaza cinci zile și au ca scop verificarea aptitudinilor rezerviștilor și familiarizarea acestora cu echipamentul, tehnica și armamentul din dotarea Armatei Naționale. Astfel, rezerviștii se antreneaza pe timp de zi și noapte la diferite locuri de instruire fiind ghidați de instructorii militari. Exercițiile se desfașoara in conformitate cu cerințele Legii cu privire la rezerva Forțelor Armate, precum și Planului de instruire al Armatei… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

