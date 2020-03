Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de coronavirus la nivel mondial a ajuns la aproape 170.000, peste 6.500 de oameni murind din cauza Covid-19, potrivit ultimei centralizari de pe platforma Arcgis. Potrivit acesteia, peste 77.000 de oameni s-au vindecat dupa ce au fost infectați cu Sars-Cov-2.

- La nivel national au fost confirmate 97 cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID - 19 (coronavirus). 6 pacienti sunt declarati vindecati si au fost externati. Toti ceilalti pacienti infectati cu virusul COVID - 19 (coronavirus) prezinta o stare generala buna, cu exceptia barbatului internat la…

- Pandemia de coronavirus care pus stapanire pe intreaga lume este motiv de cearta intre China și Statele Unite ale Americii. Oficialii asiatici susțin ca ar fi vorba de un complot al americanilor și ca virusul iși are originea in SUA. Deși la inceput s-a spus ca originea COVID-19 este intr-o piața din…

- Mii de morți in China, zeci de mii de persoane diagnosticate cu noul coronavirus, insa niciun copil. Virusul care face ravagii și in Europa, respectiv in nordul Italiei, acolo unde au survenit deja cinci decese, afecteaza in special oameni de varsta a doua și a treia. Niciun minor sub noua ani nu ar…

- Veste uriașa din China. Primul vaccin impotriva coronaviusului COVID-19, care a ucis peste 2.000 de persoane doar in China continentala, va fi prezentat pentru studii clinice la sfarșitului lunii aprilie, a declarat vineri, ministrul chinez al Științei și Tehnologiei, Xu Nanping, citat de Reuters.Xu…

- Dr. Li Wenliang ar fi descoperit la sfarșitul anului trecut 7 cazuri ale noii epidemii, pe care a asemanat-o cu virusul SARS din 2003. Dr. Li a trimis pe 30 decembrie un mesaj restul colegilor, avertizandu-i despre focar și sfatuindu-i sa poarte haine de protecție pentru a evita infecția. Ceea ce…

- Coronavirsul este de neoprit. Virusul din China s-a raspandit pe mai multe continente, luand tot mai multe vieti pe zi ce trece. Pana in acest moment, conform presei internationale, sunt 170 de decese si 7.815 de oameni infectati.

- Singapore a confirmat joi primul caz de coronovirus. La fel, au fost inregistrate primele cazuri și in Vietnam și Arabia Saudita. Pana joi, trei orașe din China, Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul, au intrat in carantina. Noul coronavirus a infectat deja peste 600 de oameni și a ucis…