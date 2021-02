Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident s-a produs joi seara pe A1, in județul Arad. Doua mașini s-au ciocnit, una a luat foc, iar doua persoane au murit. Alte cinci sunt ranite, informeaza Mediafax. Conform ISU Arad, accidentul a fost pe A1, la kilometrul 526, pe sensul catre Timișoara. In accident au fost…

- Grav accident rutier in aceasta seara, pe autostrada A1, pe sensul de circulație Timișoara – Arad. ISU Arad a mobilizat la locul incidentului un echipaj de descarcerare, echipaje SMURD de la Vinga și Vladimirescu, in total 12 subofițeri. Din primele informații, in accidentul petrecut la kilometrul 526…

- Aflat la volanul unui autoturism, un tanar de 22 de ani a murit, miercuri seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe centura Iasului, in localitatea Uricani, informeaza bzi.ro . Barbatul a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un zid de beton aflat pe marginea drumului. In urma…

- Rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Timisoara a crescut in ultimele 24 de ore, de la 3,80 la 3,90 la mia de locuitori, iar noua bolnavi de COVID-19 din judet au murit, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis. In acelasi interval, s-au efectuat 2.754 de teste, din care 309 teste rapide,…

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata si alte 25 au fost ranite intr-un accident rutier, pe un drum intre Havana si provincia vecina Mayabeque, au anuntat sambata autoritatile cubaneze, citate de EFE si AFP, potrivit Agerpres. Accidentul s-a produs sambata dimineata in apropierea localitatii…

- Accidentul rutier grav in urma carora au murit doua persoane și alte trei au fost ranite, pe DN1 intre localitațile Avrig și Porumbacu de Jos, s-ar fi produs in urma unei depașiri neregulamentare. “Din primele cercetari se pare ca soferul masinii care circula spre Brasov s-a angajat intr-o depasire…

- Explozie puternica in Afganistan. Cel puțin 9 oameni au murit in urma unui atac cu o mașina-capcana, in vestul orașului Kabul. Potrivit autoritatilor, deflagratia a ranit alte 15 persoane, inclusiv un parlamentar afgan. Nimeni nu a revendicat pana acum atentatul.

- S-a aflat secretul teribil al mașinii in care Prințesa Diana a murit. Aproape 23 ani au trecut de la accidentul in care Prințesa Diana și-a pierdut viața in accidentul care a avut loc la Paris. Ce s-a intamplat dupa accident, de fapt, citiți in articolul de mai jos. Informații șocante despre moartea…