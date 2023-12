Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis mai multe coduri, galbene și portocalii, pe mai multe rauri din țara, inclusiv pe cele care traverseaza județul nostru. COD GALBEN (13.12.2023, ora 13:00 – 15.12.2023, ora 6:00) Somesul Mic – bazin amonte Ac. Gilau (judetele: Bihor…

- Avertizarea de ploi abundente vine la pachet și cu un Cod portocaliu de inundații in 10 județe, pana joi la miezul nopții. Un cod galben vizeaza ape din 14 județe, a mai transmis Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor. Sunt in pericol bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur, Somes,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis cod portocaliu și galben de indundații in Romania. Iata ce județe din țara sunt vizate de avertizare.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, sambata, o avertizare Cod Galben pentru județul Cluj.Hidrologii arata ca pana duminica la ora 24.00, se pot inregistra cresteri importante de debite si niveluri ca urmare a propagarii viiturilor formate in amonte, cu posibile depasiri…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, atentionari Cod galben si Cod portocaliu de viituri, valabile pana duminica, in 17 bazine hidrografice. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 1 decembrie, ora 03:00 – 3 decembrie, ora 12:00, este instituit Codul…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a actualizat sambata avertizarile hidrologice, anunțand Cod portocaliu de viituri pe raurile din Dobrogea si Cod galben pe alte cateva rauri.

- Administrația Naționala Apele Romane a anunțat un cod portocaliu de viituri pentru Dobrogea și un cod galben pentru cateva județe din Moldova. Avertismentul a fost elaborat de specialiștii de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). Anunțul a fost transmis in ziua de sambata,…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in usoara crestere in primele zile ale saptamanii viitoare, pana la valoarea de 6.200 mc/s, stationar in urmatoarele doua zile si in usoara scadere in ultima zi, pana la 6.100 mc/s, situandu-se peste media multianuala a lunii noiembrie (4.650…