FOTO Postarea de pe Instagam în care Inna lasă să se vadă aproape tot Cu 2,8 milioane de urmaritori, Inna este una dintre vedetele autohtone cu cei mai mulți fani pe Instagram. Recent, cântareața a postat fotografii în care lasa sa se vada multe forme.

Imaginile sunt facute în apa și surprind destule parți interesante pentru fani. De altfel, aceștia au fost placut impresionați de fotografiile urcate de Inna pe contul oficial de Instagram.















Aici poți vedea postarea originala a artistei:



View this post on Instagram \uD83C\uDF0A\uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFB A post shared by INNA (@inna) on May 29,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

