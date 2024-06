Stiri pe aceeasi tema

- Anisia Gafton (35 de ani), caștigatoarea show-ului „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, este in culmea fericirii. Regina Junglei este un munte de talent și este foarte iubita in mediul online, dar și atunci cand apare la TV. Momentul cererii in casatorie a fost extrem de emoționant, iar Anisia Gafton…

- Anisia Gafton a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Serghei, intr-un cadru de poveste, in timpul unei vacanțe in Grecia. Serghei a pregatit momentul perfect pentru a-i adresa intrebarea mult așteptata.Dupa cinci ani de relație, timp in care au fost și parteneri de scena, Serghei a ales sa o ceara…

- Anamaria Ferentz a fost ceruta in casatorie de iubitul american și este in culmea fericirii. Povestea lor de dragoste a inceput in urma cu 3 ani, iar cuplul pare mai fericit ca niciodata.Cuplul, care a imparțit experiențe și amintiri prețioase in decursul ultimilor ani, a sarbatorit nu doar cei trei…

- Theo Rose traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Vedeta este foarte fericita alaturi de Anghel Damian, alaturi de care vrea sa ajunga la altar. Artista a dezvaluit cum este relația lor, cum a fost ceruta in casatorie și a oferit detalii și despre nunta lor. Theo Rose s-a logodit Theo Rose…

- Președintele Rapidului, Daniel Niculae a trait la intensitate maxima derby-ul cu FCSB, de pe Arena Naționala. Giuleștenii s-au impus 4-0, iar Nico n-a ezitat sa-i taxeze pe rivalii din Berceni A facut-o pe contul personal de Instagram, acolo unde a postat o locomotiva și mesajul „Și totuși... venim!!!”.…

- Renee Gracie s-a intors in sporturile cu motor dupa șase ani de pauza, iar acum se pregatește sa ia startul in noul sezon din GT World Challenge Australia. In cea mai recenta postare, bruneta devenita vedeta pe OnlyFans și-a intrebat urmaritorii daca vor sa dea o tura alaturi de ea. Gracie a publicat…