- FOTO: Pompieri din Alba pe podium la o competiție internaționala dedicata luptatorilor cu focul. Ce locuri au obținut Mai mulți pompieri din cadrul ISU Alba au participat la o competiție internaționala desfașurata la Satu Mare. Competiția ”Scari” este un concurs destinat pompierilor. Mai exact, competiția consta…

- Joi, 1 septembrie, s-a desfașurat ediția a IX-a a concursului internațional “Scari”, la Palatul Administrativ din municipiul Satu Mare, concurs dedicat sarbatoririi Zilei de 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din Romania. La individual + 40, plutonierul adjutant Nechita Ovidiu din cadrul Detașamentului…

- Plutonierul major Claudiu Bozsitsz s-a clasat pe locul III la, la categoria de varsta 30-40 de ani, in cadrul competiției “Scari” ce a avut loc astazi in municipiul Satu Mare, iar plutonierul adjutant Florin Macovei, s-a clasat pe poziția a V-a la categoria de varsta +40. In clasamentul pe echipe, pompierii…

- FOTO| ISU Alba, pe podium: Pompierii Ioan Popa și Mihai Avram, locul I și II la competiția „Cel mai puternic pompier” de la Brașov FOTO| ISU Alba, pe podium: Pompierii Ioan Popa și Mihai Avram, locul I și II la competiția „Cel mai puternic pompier” de la Brașov Ioan Popa și Mihai Avram de la ISU Alba…

- FOTO| ISU Alba, pe podium: Pompierii Ioan Popa și Mihai Avram, locul I la competiția „Cel mai puternic pompier” din Ungaria ISU Alba, pe podium: Pompierii Ioan Popa și Mihai Avram, locul I la competiția „Cel mai puternic pompier” din Ungaria Ioan Popa și Mihai Avram de la ISU Alba au caștigat locul…

- Descoperire macabra la Vințu de Jos: Un barbat a fost gasit spanzurat in anexa unei gospodarii. Pompierii au gasit casa in flacari Garda de intervenție Sebeș, in cooperare cu SVSU Vințu de Jos, a intervenit in noaptea de miercuri spre joi pentru localizarea și stingerea unui incendiu produs in satul…

- FOTO: Incendiu in Aiudul de Sus. Flacarile au cuprins acoperișul unei case. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale Vineri dimineața, Detașamentul de pompieri Aiud a fost solicitat sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu la o locuința, in localitatea Aiudul de Sus. Potorivit…