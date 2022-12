FOTO: Patru tone de furaje s-au făcut scrum la Ripiceni FOTO: Patru tone de furaje s-au facut scrum la Ripiceni Un foc in aer liber lasat nesupravegheat ar fi putut produce pagube importante, intr-o gospodarie din localitatea Ripiceni. Cand a vazut ca flacarile au cuprins depozitului de furaje, proprietarul a cerut ajutorul pompierilor. La fața locului a ajuns un echipaj din cadrul Garda de Intervenție Ștefanești, dar și voluntarii din comuna, care au constatat faptul […] Citește FOTO: Patru tone de furaje s-au facut scrum la Ripiceni in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

