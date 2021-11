Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de padure de pe fondul Ocolului Silvic Privat Oituz s-a extins pe 28 de hectare, potrivit informatiilor furnizate, joi, de purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu, transmite Rador. Pompierii intervin pentru a cincea zi consecutiva... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Incendiul de padure de la Oituz, izbucnit duminica, este greu de controlat și s-a extins pe 28 hectare. Pompierii intervin pentru a cincea zi consecutiva pentru stingerea flacarilor. “Incepand cu ora 8.00, pentru schimbul de efective la locul interventiei se deplaseaza 41 pompieri cu 10 mijloace de…

- UPDATE Opt persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- Un incendiu a izbucnit, luni, la un mall din Brașov. Pompierii intervin de urgența, angajații fiind evacuați. Incendiul se manifesta pe peretele exterior, pe o suprafața de aproximativ 40 mp. Incendiul a izbucnit la etajul 8 al cladirii, unde niște muncitori ar fi lucrat la amenajarea sediului unei…

- O terasa din Mamaia a fost curpinsa de flacari, vineri, dupa-amiaza. Pompierii au intervenit de urgena pentru stingerea flacarilor, care risca sa se extinda și la construcțiile din apropiere. Incendiu violent a izbucnit la o terasa din statiunea Mamaia, in zona Cazino. Potrivit reprezentantilor ISU…

- Incendiul deosebit de violent a izbucnit joi seara dupa ora 20.30 la o hala din Cluj-Napoca. In incinta erau depozitate cantitați mari de vopseluri și butelii. De altfel, doua butelii au explodat in incendiu. Pompierii au fost sesizați prin apel la 112 ca o hala- depozit a luat foc. “La interventie…

- Pompierii din Mehedinti au anuntat ca au reusit sa stinga incendiul de vegetatie extins la gospodarii. Au fost afectate patru case, 17 anexe gospodaresti, o masina, cimitirul si 2 hectare de litiera. ”Incendiul izbucnit la vegetatie uscata si extins la gospodarii pe raza localitatii Scapau a fost lichidat…

- Pompierii romani aflați in misiune in Grecia și care acționeaza aproape non-stop in padurile cuprinse de flacari din insula Evia, au impresionat localnicii, autoritațile și presa. Mai multe publicații au scris in detaliu despre modul in care s-au organizat și despre cum acționeaza in lupta cu flacarile.…