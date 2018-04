Stiri pe aceeasi tema

- Sora Deliei iși boteaza fetița peste cateva zile, iar Oana Matache a dat ultimele detalii despre eveniment. Artista a vorbit și despre cum au fost sarbatorile de Pascale pentru ea, mai ales ca este primul an in care petrece alaturi de micuța Jessie. “Nu am simtit sarbatorile ca pana acum, au avut parfumul…

- Florin si Alina Fratica au crestinat o fetita. Intregul eveniment s-a derulat la finalul saptamanii trecute, in localitatea argeseana Babana. Acestia au devenit parinti spirituali pentru micuta Emily Ioana. Intregul eveniment a fost unul foarte emotionant. Din pozele postate de catre Alina Fratica,…

- Liviu Varciu și-a botezat fetița, Anastasia, duminica, 18 martie 2018. Eveniment mare pentru Liviu Varciu, care a devenit tatic pentru a doua oara in luna septembrie a anului trecut . Artistul și actuala sa iubita, Anda Calin , și-au botezat fetița, Anastasia. Liviu Varciu mai are o fiica adolescenta…

- Imaginea postata de sora Deliei pe internet a creat isterie. Daca la inceput fanii au crezut ca in fotografie se afla fiica ei, Jessie, Oana Matache a lamurit problema, insa comentariul ei a atras mai multe critici. Oana Matache a spus ca fetita din imagine nu este fiica sa, ci o poza luata la intamplare…

- Oana Matache a impartasit cu fanii sai un colaj de fotografii cu un bebelus in patru ipostaze, fiecare cu o gluma aparte. O fana a crezut ca este fetita sa si i-a scris un comentariu in care o felicita pentru felul in care sunt realizate fotografiile.

- Turneul nordic al Ducilor de Cambridge a ajuns la final, dupa ultima lor apariție in Oslo, Norvegia, Kate și William vizitand celebra baza de schi de la Holmenkollen. Cu aceasta ocazie, cei doi, insoțiți de Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit, i-au urmarit in acțiune pe tinerii saritori cu schiurile…

- De cand a venit pe lume, micuta Jessie este vedeta familiei Matache. Artista a ținut sa asiste la nașterea micuței, mai ales pentru a o cunoaște din prima clipa de viața și pentru a-i fi alaturi Oanei, sora ei.

