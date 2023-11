O fetița de 3 ani și-a pierdut viața dupa ce un castel gonflabil pe care se juca a explodat. In urma impactului violent, copila a fost aruncata 12 metri in aer, chiar in fața parinților care au privit ingroziți și neputincioși. Cel care deținea castelul gonflabil a fost condamnat la șase ani de inchisoare. Ava-May […] The post Foto. O fetița de 3 ani a murit dupa ce castelul gonflabil in care se juca a explodat: a fost aruncata la 12 metri in aer și izbita de pamant, in fața parinților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .