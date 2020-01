Stiri pe aceeasi tema

- ​Kimia Alizadeh, singura sportiva iraniana medaliata la Jocurile Olimpice, a anuntat ca a parasit Iranul deoarece s-a saturat sa fie folosita de autoritati ca instrument de propaganda, relateaza Reuters. Alizadeh, medaliata cu bronz la JO din 2016, la taekwondo, a lasat sa se înteleaga,…

- Senatul francez a aprobat marti un proiect de lege care interzice purtarea insemnelor religioase, precum valul islamic, de catre parintii care ii insotesc pe copii in excursiile scolare, transmit dpa si AFP, potrivit Agerpres.Senatul, dominat de opozitia de dreapta, a aprobat cu 165 de voturi…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Dambovița s-a intrunit astazi, 23.10.2019, ora 11.00, ca urmare a confirmarii apariției Post-ul Corbii Mari: Virusul de pesta porcina africana a aparut intr-o localitate din Petrești apare prima data in Gazeta Dambovitei .