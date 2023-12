Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care circula haotic sambata dupa-amiaza pe drumul spre Cluj-Napoca a atras atenția participanților la trafic. Ingrijorat de ceea ce s-ar putea intampla, un tanar care se deplasa in spatele lui a sunat la 112. „De nu știu cate ori era sa faca accident, l-am urmarit de la Nima pana la Jucu,…

- Ți se rupe sufletul cand vei auzi cum un om al strazii din Cluj-Napoca traiește la limita supraviețurii și nu cere ajutorul nimanui. Un clujean a observat cum un om al strazii și-a gasit adapost intr-o cladire abandonata de langa locuința sa, facandu-și griji ca sarmanul om ar putea sa moara din cauza…

- Compania Supercom a ramas repetenta la deszapezirea cartierului Manaștur. Sambata seara s-a circulat extrem de greu pe arterele principale, care nu au fost curațate corespunzator. Oamenii au facut reclamații, dar oricum nu asculta nimeni. Exemplificativ pentru dificultatea cu care s-a circulat…

- Panica intr-un mall din Cluj Napoca, acolo unde a izbucnit un incendiu de proporții. Potrivit informațiilor, clienții unui supermarket au fost evacuați, iar pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit cu trei autospeciale de stins incendii pentru a lichida flacarile.

- Fara scule in valoare de aproximativ 12.000 de lei a ramas o echipa de muncitori din Gherla, care lucrau la un imobil in Cluj-Napoca. Oamenii executau lucrari la un imobil de pe strada Nicolae Iorga, din municipiu. Vineri, 3 noiembrie, dimineața, cand au ajuns la lucru, nu și-au mai gasit sculele. Au…

- Scene incredibile au fost surprinse de mai mulți participanți la trafic aflați, miercuri, pe A2 (Autostrada Soarelui). Oamenii n-au asistat impasibili la ce au vazut in fața ochilor și au sunat la 112, pentru a le semnala situația polițiștilor. Un șofer – cetațean ucrainean – a fost reținut pentru 24…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit duminica seara, in jurul orei 19.00, la un accident rutier petrecut la ieșire din localitatea Negreni, spre Cluj-Napoca. In accident a fost implicat un singur autoturism, care era rasturnat atunci cand forțele noastre au ajuns la fața locului. Din…

- Un tanar de 27 de ani, din Maramureș, s-a ales cu dosar penal marți seara. El a fost prins in timp ce conducea, deși nu avea permis de conducere. In plus, exista suspiciunea ca el ar fi fost drogat. Oamenii legii au acționat la pont, spun surse judiciare. Lucratorii de poliție au primit datele de interes…