Stiri pe aceeasi tema

- FOTO IPJ Botoșani: 25 de polițiștii incadrați din sursa externa au incheiat stagiul de pregatire Vineri, s-a incheiat stagiul de pregatire profesionala organizat pe parcursul a doua saptamani la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, in cadrul caruia polițiștii Biroului de Pregatire Profesionala,…

- In perioada 12-23 iunie 2023, polițiștii Biroului de Pregatire Profesionala din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au instruit 31 de agenți de poliție, recent incadrați in structurile de ordine publica. Dupa ce au parcurs stagiile inițiale de pregatire teoretica și practica, prin care și-au…

- FOTO| 31 de noi polițiști din Alba pregatiți de structurile specializate: Ședințe de tragere, autoaparare și conducere FOTO| 31 de noi polițiști din Alba pregatiți de structurile specializate: Ședințe de tragere, autoaparare și conducere In perioada 12-23 iunie 2023, polițiștii Biroului de Pregatire…

- FOTO| Locuitorii din Alba au aflat cum sa previna furturile dinn locuința: RECOMANDARI de la polițiști Locuitorii din Alba au aflat cum sa previna furturile dinn locuința. Ce RECOMANDARI le-au facut polițiștii. In contextul Zilei Europene de Prevenire a Furturilor din Locuințe, polițiștii Compartimentului…

- 21 IUNIE – ZIUA EUROPEANA DE PREVENIRE A FURTURILOR DIN LOCUINȚE In contextul Zilei Europene de Prevenire a Furturilor din Locuințe, polițiștii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, impreuna cu politistii din cadrul Biroului de…

- Ieri, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Neron Lupașcu”, zece tineri au primit urarea de ,,Bun venit in familia pompierilor buzoieni” , in cadrul unei festivitați care a consfințit și prima lor zi de munca. ,,Cei 10 tineri, ce au terminat pregatirea de baza in cadrul Școlii de Pompieri…

- Noua agenți de poliție, absolvenți ai școlilor „Vasile Lascar” Campina și „Septimiu Mureșan” Cluj Napoca, și-au inceput activitatea la Inspectoratul de Poliție Județean Alba. Aceștia iși vor desfașura activitatea in structurile de ordine publica și investigații criminale. Azi, 10 aprilie 2023, la sediul…

- Noi forțe pentru Inspectoratul Județean de Poliție Alba: Unde au fost repartizați noua tineri agenți de poliție Noua agenți de poliție, absolvenți ai școlilor „Vasile Lascar” Campina și „Septimiu Mureșan” Cluj Napoca, și-au inceput activitatea la Inspectoratul de Poliție Județean Alba. Aceștia iși vor…