- Inca o persoana care a suferit arsuri in exploziile de la statia GPL din Crevedia a decedat marti dimineata. Este vorba despre un barbat in varsta de 34 de ani, de origine nepaleza. ”In cursul acestei dimineți, a decedat la Spitalul Clinic de Urgența “Bagdasar-Arseni” București inca unul din pacienții…

- In ziua in care o a patra victima a exploziei din Crevedia a decedat, primarul din localitate inca refuza sa priveasca realitatea in fata. Florin Petre, primarul din Crevedia, a facut in aceasta dimineata un adevarat tur de forta prin localitate, dar nu a dat explicatii oamenilor, ci din contra a continuat…

- Consiliul Județean Dambovița a aprobat, miercuri, primele ajutoare financiare care vor ajunge la familiile afectate de exploziile din comuna Crevedia. „In urma cu cateva momente, in ședința Consiliului Județean Dambovița, au fost aprobate primele ajutoare financiare care vor ajunge la familiile afectate…

- Ginerele soților care au murit in exploziile de la Crevedia s-a ales cu dosar penal. Acesta a intrat in curtea socrilor pentru a hrani animalele. La trei zile de la exploziile devastatoare din Crevedia, fiica soților care și-au pierdut viața, a mers la casa parinților ei, impreuna cu soțul, pentru a…

- Compania FLAGAS, care deține depozitul de GPL unde au avut loc exploziile devastatoare de la Crevedia, reacționeaza dupa doua zile, printr-un comunicat de presa. Reprezentanții companiei susțin ca vor sa ajute persoanele afectate, dar nu precizeaza cum ar urma sa faca acest lucru. Comunicatul este semnat…

- Prima explozie de la stația GPL din Crevedia ar fi fost provocata de neatenția unui angajat al firmei care funcționa ilegal, in timp ce efectua o operațiune neautorizata de incarcare a cisternelor de gaz. Surse judiciare susțin ca unul dintre furtunurile folosite la incarcarea cisternelor ar fi cedat…

