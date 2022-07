FOTO Libia: Protestatarii au dat foc parlamentului Protestatarii au luat cu asalt parlamentul libian din orașul Tobruk, situat in estul țarii și au incendiat o parte a cladirii, anunța BBC. Imaginile postate online au aratat coloane groase de fum in timp ce demonstranții ardeau cauciucuri in exterior. In alte orașe libiene au avut loc mitinguri impotriva intreruperilor continue de energie electrica, a […] The post FOTO Libia: Protestatarii au dat foc parlamentului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

