- Pugilista romana Lacramioara Perijoc va lupta pentru medalia de aur in cadrul categoriei 54 kg, la Campionatele Europene de box de la Belgrad, dupa ce a invins-o pe irlandeza Fay Niamh, joi, la puncte, in semifinale. In finala programata pe 27 aprilie, Perijoc o va infrunta pe principala favorita a…

- Lacramioara Perijoc si Claudia Nechita, pugilistele romane prezente la Campionatul European de Box de la Belgrad, au obținut marți calificarea in semifinalele competiției. Performanța le asigura cel puțin medaliile de bronz. Romania e prezenta la europene cu 11 sportivi, potrivit mediafax.

- Sportivii romani Cosmin Girleanu si Alexandru Buleu au pierdut, vineri, in optimile de finala ale Campionatelor Europene de box de la Belgrad, potrivit Agerpres.Cosmin Girleanu a fost invins la puncte de spaniolul Rafael Lozano Serano (1-4), in optimile cat. 51 kg.

- Romania va fi reprezentata de 16 pugilisti, opt fete si opt baieti, la Campionatele Europene de box pentru tineret (17-18 ani) de la Porec (Croatia), care se vor derula intre 4 si 14 aprilie. Lotul feminin, antrenat de Constantin Galbenuse si Luminita Turcin, este compus din Ramona Manea (cat. 48…

- Botoșaneanca Loredana Toma a cucerit doua medalii de aur la Europenele de la Sofia Botoșaneanca Loredana Elena Toma, acum legitimata la CS Rapid Bucuresti, a cucerit doua medalii de aur, vineri, la cat. 71 kg, la Campionatele Europene de haltere de la Sofia. Toma, care anul trecut a luat trei medalii…

- Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de aur la categoria 55 kg, joi seara, la Campionatele Europene de lupte pentru seniori de la Bucuresti, dupa ce a invins-o in finala pe moldoveanca Mariana Dragutan. Fosta campioana europeana U23 si mondiala U23, Andreea Beatrice Ana si-a trecut in palmares al…