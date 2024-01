FOTO Lângă noi: Carambol cu patru mașini la Suceava. Două persoane au ajuns la spital FOTO Langa noi: Carambol cu patru mașini la Suceava. Doua persoane au ajuns la spital Patru masini au fost implicate, vineri dupa-amiaza, intr-un accident rutier la iesirea din municipiul Radauti spre localitatea Marginea, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, la fata locului s-au deplasat pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD B2, cu sprijinul a doua ambulante de la Serviciul […] Citește FOTO Langa noi: Carambol cu patru mașini la Suceava. Doua persoane au ajuns la spital in Botosani24.ro… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

