- Italia a anuntat ca restrictiile impuse la nivel national pentru limitarea epidemiei de coronavirus vor fi prelungite si dupa sfarsitul saptamanii viitoare, cand ar fi urmat sa expire. Aproape 3.000 de persoane si-au pierdut viata in Italia, aproape la fel de multe ca in China, de unde a inceput epidemia.…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au stabilit data la care se vor pronunta definitiv in dosarul in care Zanfir Iorgus, fostul primar din Mangalia, a fost condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Tot in prezenta cauza, Liviu Paul Botas a fost condamnat…

- Situatia delicata de la Spitalul Clinic de Copii „Sfanta Maria" isi are originea intr-o sentinta judecatoreasca pronuntata la finele anului trecut. In noiembrie 2019, Curtea de Apel Iasi a transat un proces in care un medic de-ai institutiei, Bogdan Savu, a fost acuzat penal de neglijenta in serviciu.…

- La recomandarea medicilor din arest, a fost consultata de un medic neurolog la Policlinica Ministerului de Interne. Pana sa ajunga la spital, fostul ministru si-a dat marți demisia din functia de manager al Spitalului judetean de urgenta din Baia Mare. Ea sustine ca nu vrea sa fie banuita ca ar incerca…

- Un accident cumplit a avut loc, sambata seara, in localitatea Simian, din județul Mehedinti. Trei persoane au fost ranite, dupa ce un șofer ar fi condus masina cu viteza si ar fi intrat pe contrasens, lovind un alt autoturism care venea din sensul opus.

- Tribunalul Municipiului București (TMB) și Curtea de Apel București (CAB) au anunțat ca, incepand de miercuri, iși vor suspenda activitatea pe perioada nedeterminata. Astfel, mii de dosare aflate pe rolul acestor instanțe fiind...

- Un taximetrist a fost filmat in timp ce snopea in bataie un barbat, pe o strada din București. Și-a lasat victima inconștienta, pe asfalt, și-a tras pantalonii ce ii erau cazuți in vine și a plecat de la locul atacului.

- Un incendiu puternic a izbucnit joi dimineața la un service auto situat langa o benzinarie, la ieșirea din orașul Targu Mureș spre Brașov, in zona fiind oprita circulația din cauza pericolului de explozie. Șapte mașini și o remorca s-au facut scrum. Purtatorul de cuvant al ISU Mureș, maior Cristian…