Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea va fi predominant inchisa, iar indeosebi in estul și sud-estul țarii, valorile termice diurne se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre -1 și 5 grade, cu cele mai scazute valori in jumatatea de nord a Moldovei.Temporar…

- Ninsorile se intorc in Romania! Vremea se racește simțitor in aproape toata țara. Un nou ciclon mediteranean va aduce inca un val de ploi și ninsori moderate in Romania, incepand de miercuri, 6 decembrie. De aceasta data, cele mai mari cantitați de precipitații sunt așteptate in jumatatea sudica a țarii.…

- Miercuri, 29 noiembrie 2023, reprezentanți ai Direcției de Cultura Carei și ai Bibliotecii Municipale Carei au depus o coroana de flori la bustul lui Vasile Lucaciu in cadrul evenimentului organizat de o clasa de la Școala Gimnaziala care ii poarta numele cu prilejul implinirii a 101 ani de la moartea…

- „Nu pot sa mint pentru a lasa miturile și iluziile romanilor in pace” – Lucian BOIA A acordat 32 de interviuri intr-un sfert de veac. Discuțiile purtate au fost calme, așezate, docte, la obiect și folositoare tuturor. Aserțiunea „romanul e branza buna in burduf de caine” n-a lipsit din dezbateri. Din…

- Cerul va fi variabil, cu innorari si ploi spre seara in sud-vest, iar noaptea si in vest, nord-vest, centru si pe arii restranse in restul teritoriului. Vor fi mai ales averse, iar pe alocuri se vor acumula cantitati de apa insemnate. Pe crestele montane vor fi precipitatii sub forma de lapovita si…

- Va prezentam marturii scrise de Liviu Rebreanu cu privire la Transilvania anului 1940, dupa odiosul Dictat de la Viena. “Nici un popor n-a indurat mai ingrozitor de multe lovituri ca romanii. Trecutul nostru e un lant de jertfe fara seaman. Momentele de bucurie si inalțare au fost atat de puține! Nici…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme rea, valabila pana sambata. Potrivit ANM, avertizarea intra in vigoare astazi, la ora 22:00, și ramane valabila pana sambata, ora 03:00. Vantul se va intensifica treptat, pe parcursul nopții de joi spre vineri in Banat,…

- Vremea se va raci, dar valorile termice se vor mentine peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, temporar cu innorari si averse, izolat insotite de descarcari electrice, pe arii restranse la munte, in Transilvania, Moldova, Dobrogea si izolat in Muntenia si Maramures.