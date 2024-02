Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 4 februarie, ora 14.00-5 februarie, ora 8.00 Fenomene și zone vizate: intensificari ale vantului, ninsori moderate cantitativ și viscol in zona montana inalta (la altitudini de peste 1500 m) In intervalul menționat, vantul se va intensifica…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari de tip „cod galben”, valabile pe in mai multe județe din țara, inclusiv in județul Cluj. Primul cod galben va intra in vigoare astazi la ora 14:00 și va fi valabil pana maine la ora 8:00. „In intervalul menționat, vantul se va intensifica…

- O avertizare Cod galben vizeaza intervalul 05 februarie, ora 08:00 – 05 februarie, ora 22:00, fiind asteptate intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii si precipitatii moderate cantitativ la munte”Pe parcursul zilei de luni (5 februarie), vantul va prezenta intensificari in cea mai mare…

- Se pare ca vom avea precipitații abundente in Maramureș, in special in zona de munte a județului. Meteorologii au emis o avertizare meteo de tip cod galben care intra azi, 22 decembrie, la ora 12.00 in vigoare și care este valabila pana in 24 decembrie, ora 10.00. ANM avertizeaza ca in aceasta perioada…

- Incepand de vineri (22 decembrie) și pana la sfarșitul saptamanii (duminica, 24 decembrie), vantul va avea intensificari in toata țara. La munte vor fi rafale de 90…100 km/h, iar in Transilvania, sudul Olteniei, al Munteniei și local in Dobrogea, mai ales pe parcursul zilei de sambata viteza vantului…

- Dupa o perioada in care valorile termice au depașit 10 grade Celsius, vremea se schimba brusc, iar pana la sfarștitul saptamanii sunt anunțate ninsori și viscol. Meteorologii au emis doua avertizari, una cod galben și cealalta cod portocaliu. Prima intra in vigoare de pe 22 decembrie, de la ora 12:00…

- ANM a emis doua atenționari de intensificare a vantului, incepand din aceasta seara, 21 decembrie, ora 22:00 și pana, in 24 decembrie, inclusiv. In prima avertizare va fi vizata zona Crișanei și nord-vestul Transilvaniei, unde la rafala vantul va atinge viteze de 55-60 km/h, iar la munte,…

- Au fost cateva zile primavaratice, dar in week-endul care bate la ușa vremea schimba foaia. Meteorologii au emis mai multe coduri (galben și portocaliu) de vreme rea, dupa cum urmeaza: COD GALBEN Interval de valabilitate: 21 decembrie, ora 22 – 22 decembrie, ora 12 Fenomene vizate: intensificari ale…