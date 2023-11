Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopții de 9 spre 10 noiembrie 2023, a ars in intregime Sala de sport 1 Mai din Alba Iulia, situata in spatele fostului magazin Romarta (aflata in proprietatea Primariei Municipiului Alba Iulia) pe o suprafața de aproximativ 400mp. Pompierii militari au reușit sa protejeze cladirea Tribunalului…

- Pompierii nasaudeni au intervenit in aceasta dupa-masa la un incendiu produs la o casa din localitate, situata langa hipermarketul Profi. Incendiul a fost provocat, cel mai probabil in urma unei acțiuni intenționate – potrivit ISU BN. Pompierii militari nasaudeni au intervenit in localitate, pe Bulevardul…

- Daca vrei sa celebrezi așa cum se cuvine Halloweenul, trebuie sa participi la Balul Vrajitoarelor, sambata, 28 octombrie, de la ora 17.00, la Muzeul Județean din Bistrița! Ce surprize au pregatit organizatorii: Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud, Asociația de Promovare a Turismului Turist in Bistrița-Nasaud…

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara, la trecerea la nivel cu calea ferata, intre localitațile Salva și Coșbuc. Un TAF a fost lovit de un tren, iar șoferul a ramas incarcerat, din primele informații. Un apel la 112 anunța producerea unui accident feroviar intre localitațile Salva și Coșbuc.…

- Festivalul de Arte Vechi, ajuns la ediția a III-a, readuce in burgul Bistriței atmosfera de acum sute de ani, prin concerte de muzica veche, expoziții, ateliere de creație și restaurare, storytelling, targ de meșteșuguri vii, dansuri din perioada de glorie a cetații. Moștenirea istorica și culturala…

- Ministrul Adrian-Ioan Vestea a fost prezent astazi intr-o vizita de lucru in municipiul Bistrita, unde a verificat stadiul lucrarilor la obiective de investitii finantate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Liceul de Muzica "Tudor Jarda" este in curs de reabilitare si modernizare…

- „Este un proiect frumos, care ofera azi celor peste 1300 de copii de la Școala Gimnaziala Nr 1 șansa de a invața și a se pregati pentru viitor in condiții foarte bune”, au transmis deputatul Daniel Suciu și managerul ADI Deșeuri Cristian Niculae. Aceștia au participat azi la festivitatea de deschidere…