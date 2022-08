Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai importante proiecte imobiliare noi din zona centrala a Timișoarei a primit autorizația de construire pentru cea de a doua cladire rezidențiala din cadrul complexului cu utilizare mixta ridicat pe locul fostei fabrici Paltim. Noua cladire rezidențiala va avea 113 apartamente. Dezvoltatorul…

- Amintim ca la inceputul anului 2022, la APM Constanta a fost depus proiectul spre avizare Recent, municipalitatea a emis autorizatia de construire pentru modificarea investitiei Primaria Constanta a eliberat autorizatia de construire pentru Lavdor Perla Marii, firma detinuta de Nicu Babu, care modifica…

- Peste 85.000 de case și apartamente au fost vandute in Romania in primele șase luni din acest an, in creștere cu 3,4% fața de perioada similara din 2021, in timp ce numarul de locuințe vandute in București și Ilfov a crescut anual cu 16,6%. Cele mai multe tranzacții cu locuințe au fost incheiate in…

- Peste 85.000 de case și apartamente au fost vandute in Romania in primele șase luni din acest an, in creștere cu 3,4% fața de perioada similara din 2021, in timp ce numarul de locuințe vandute in București și Ilfov a crescut anual cu 16,6%. Cele mai multe tranzacții cu locuințe au fost incheiate in…

- Cererea de locuințe de inchiriat este in creștere, iar Timișoara este in topul acestui clasament la nivel național. Dezvoltarea orașului și cererea de forța de munca noua crește numarul de solicitari. Nu știm daca un credit pentru achiziția unui apartament a devenit prea scumpa sau romanii prefera sa…

- Proiectul Boreal Plus cuprinde un ansamblu rezidential localizat in Constanta Nord, construit pe o suprafata de 64.440mp, ce pune la dispozitie 691 de locuinte, dintre care 18 case de locuit si 673 apartamente cu 1, 2, 3 si 4 camere, toate acestea fiind situate in 9 blocuri moderne din cartierul rezidential.Ansamblu…

- Urbanville este primul ansamblu rezidențial exclusivist din Arad ce va include o serie de facilitați extraordinare pentru rezidenți. 29 de locuințe, in ediție limitata, disponibile spre rezervare chiar acum!

- UAT MUNICIPIUL RADAUȚIcu sediul in municipiul Radauți, strada Piața Unirii, nr. 2, jud. Suceava deruleaza,incepand cu data de 05.05.2022, proiectul "CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE REGIM P+1E UN ANSAMBLU DE CLADIRE (8 APARTAMENTE) - CF 54318 (CORP 3)" cod SMIS 151280, co-finanțat prin ...