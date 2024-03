Stiri pe aceeasi tema

- Inchizatorul Victor Dican (23 de ani) i-a dat dreptate arbitrului Andrei Moroița, care a dictat penalty impotriva moldovenilor in meciul pierdut cu U Cluj, scor 0-3, in prima runda a play-out-ului Superligii. In minutul 13, la un duel aerian intre Dican și Masoero, arbitrul Andrei Moroița a aratat punctul…

- Iustin Cristea, unul dintre cei mai promițatori juniori de pe „Eugen Popescu”, a debutat in echipa mare a Chindiei Targoviște. Sambata, antrenorul roș-albaștrilor Diego Longo a apelat pentru prima data la serviciile jucatorului de 17 ani intr-un meci oficial. Tehnicianul l-a trimis in meciul dintre…

- Afacerile lui Gigi Becali, latifundiarul din Pipera, merg cat se poate de bine. Inca din perioada pandemiei, Becali a reușit sa dezvolte noi proiecte imobiliare, dar de care astazi se ocupa fiica sa, Alexandra și soțu acesteia.

- Giovanni Padovani (28 de ani), ce a evoluat ultima oara in 2022 in Serie D, pentru Sancataldese, iși va trai restul zilelor in inchisoare, dupa ce a ucis-o intr-un mod barbar pe Alessandra Matteuzzi (56 de ani)! A lovit-o salbatic cu ciocanul și pumnii, apoi cu bata de baseball și banca din gradina!.…

- Fostul international belgian Marouane Fellaini a decis sa puna capat carierei sale de fotbalist profesionist la varsta de 36 de ani, a anuntat sambata mass-media belgiana.Fellaini si-a facut debutul la Standard Liege, cu care a cucerit titlul de campion al Belgiei, in 2008. In acelasi an, el a fost…

- Bayern Munchen incearca sa aduca un fotbalist din tabara unei alte echipe cu pretenții la caștigarea Champions League de anul acesta. Bavarezii sunt interesați de imprumutul fundașului dreapta Nordi Mukiele (26 de ani), legitimat in prezent la PSG. Informația a fost dezvaluita de jurnalistul italian…

- Legendarul fotbalist german Franz Beckenbauer s-a stins din viața luni seara, la varsta de 78 de ani, conform anunțului facut de Federația Germana de Fotbal (DFB). In vara anului trecut, Lothar Matthaeus anunta ca sanatatea legendarului fost fotbalist si antrenor Franz Beckenbauer nu este una buna.…

- Corneliu Papina, un localnic din Gura Vadului, il acuza pe Cornel Dinicu, patronul Ferma Dacilor , ca a construit complexul pe o parte din terenul sau.Barbatul susține ca in acea zona el deține doua hectare de teren și ca Cornel Dinicu i-ar fi ocupat ilegal 1.500 de metri, din terenul sau, loc pe care…