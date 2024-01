Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este ultima zi in care se mai pot inscrie videoclipuri la concursul de tradiții organizat de „Tainița Baștinei”. Aceasta organizație s-a gandit ca sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, și ca ar putea sa vina și cu un strop in plus din frumusețea tradițiilor noastre dragi. De aceea,…

- PROBLEME… Rapid Brodoc se afla intr-un moment extrem de dificil din punct de vedere financiar, iar reprezentanții clubului cauta soluții. Se fac eforturi pentru identificarea resurselor de finanțare a echipei. Intre timp, oficialii “alb-vișinii” au taiat din bugetul pentru salariile jucatorilor, dupa…

- STIL…Anastasia si torturile sale inedite au acum o casa noua, in cel mai pur stil frantuzesc. Cand treci pe langa noua vitrina, uiti ca esti la Barlad, printre gropile pline cu apa si trotuare innoroiate si te simti ca pe bulegardul Champs-Elysees. Noua investitie a celui mai iscusit cofetar din judetul…

- Vremea se dezlanțuie! Opt județe, sub incidența codului galben de vant puternic: ANM a facut anunțulUn cod galben de intensificari ale vantului vizeaza duminica zone din sudul Moldovei, estul Munteniei si Dobrogea, informeaza Agerpres.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul…

- Ianis Sapunaru, sportiv al Academiei Marinus din Focșani, a participat duminica, 5 noiembrie, in Anglia, la turneul de Jiu Jitsu, competiție de mare anvergura ”Notthingam Open 2023”. Antrenorul sportivului, Marian Dobrica, mi-a spus ca decizia lui Ianis Sapunaru de a participa singur la competiție a…

- RUGBY-UL BARLADEAN IN DOLIU… Inca un fost mare rugbist, care a pus bazele sportului cu balonul oval la Barlad, inca de la inceputuri Gheorghe Manaz, a trecut in data de 06 Noiembrie 2023, la cele veșnice. Gheorghe Manaz a fost și unul dintre politicienii Barladului, fiind membru PD și consilier local…

- ULTIMA ORA… Pentru a doua oara, Dumitru Buzatu a ajuns la Curtea de Apel Iași, unde se judeca contestația la masura prelungirii arestului sau preventiv. De data aceasta, fostul președinte al CJ Vaslui are o noua tunsoare și barba nu mai este la fel de stufoasa ca acum cateva zile cand a fost adus la…

- Vremea se va incalzi puternic, incepand cu ziua de joi, iar sambata maximele vor atinge 33 C in Muntenia și Dobrogea și 32 C in Oltenia. In Transilvania vor fi 28 C, iar in Moldova maximele vor ajunge la 30 C.