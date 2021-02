Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost protagonista unui episod violent la spitalul Marius Nasta, unde dupa declarațiile ministrului Sanatații a inceput sa-i puna intrebari lui Vlad Voiculescu. „Cați oameni mai trebuie sa moara sa va dați demisia? Sunteti pentru a doua oara ministru. Dvs nu sunteti…

- Mai multi lideri PSD, printre care și Eugen Teodorovici și Lucian Romașcanu, o critica pe Alina Gorghiu dupa ce aceasta a publicat un mesaj in care afirma ca pandemia si incendiul de la „Matei Bals” au reusit sa uneasca si mai mult echipa aflata acum la guvernare. „Campania de vaccinare anti COVID-19…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a afirmat, luni seara, ca ”aruncand cu bani in sistem nu rezolvi problemele”, dand exemplul Institutului ”Matei Bals” unde s-au facut investitii masive si tot s-a produs un incendiu in care si-au pierdut viata pacienti. ”In spitalele din Romania nu sunt echipe…

- Dupa ce, luni dupa-amiaza, senatorii PSD au cerut in Parlament demisia Ministrului Sanatații, in urma tragediei de la spitalul Matei Balș in care 7 pacienți au murit arși, fostul primar al capitalei, Gabriela Firea e explicat de ce considera ca Vlad Voiculescu ar trebui sa plece de la carma ministerului…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a lansat un mesaj dur la adresa ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu caruia ii solicita sa isi dea demisia dupa tragedia de la "Matei Bals", in urma careia au murit opt persoane, pentru a opri acest film de groaza.

- Managerul Spitalului „Matei Balș”, dr. Maria Nițescu, susține ca ea va demisiona din funcție, daca asta este soluția, asta deși a fost numita abia in 22 decembrie 2020. Citește și: VIDEO Vlad Voiculescu, morale și cugetari: 'E nevoie ca in spitale sa fie cald, sa nu fie rece' ”Nu mi-a…

- Vlad Voiculescu spune ca la Institutul ”Matei Balș” nu era problema cu agentul termic și ca pacienții nu aveau de ce sa vina cu surse de incalzire de acasa. Voiculescu contrazice, astfel, chiar declarațiile unor rude ale unor pacienți de la Institut, dar chiar și pe propria concubina, care a precizat…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demisia "de urgenta" a celor responsabili de tragedia de la Institutul "Matei Bals". "Partidul AUR solicita demisia de urgenta a Ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, a coordonatorului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed…