Stiri pe aceeasi tema

- E clar! Dragostea plutește in aer pentru Alex Bodi și frumoasa Daria! Dupa ce aceștia și-au confirmat relația intr-un mod inedit, pe rețelele de socializare, rusoaica nu mai lasa loc de nicio urma de banuiala iși exprima public iubirea fața de celebrul afacerist.

- Bianca Dragușanu, atinsa din nou de sageata lui Cupidon? Dupa ce in urma cu puțina vreme Alex Bodi a decis sa nu se mai ascunda și și-a confirmat relația cu rusoaica Daria, nici blondina nu se lasa mai prejos. Iata ce gest i-a pus pe ganduri pe fani!

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu și-au spus din nou adio, insa afaceristul nu duce lipsa de iubire și atenție. Focoasa rusoaica, Daria, in compania caruia a mai fost surprins, i-a facut lui Bodi o declarație de dragoste publica, pe internet.

- Pandemia ii strica planurile lui Alex Bodi! Iar aici nu vorbim despre planuri de afaceri sau calatorii in interes profesional, ci despre una dintre cele mai importante persoane din viața lui: fiica din Germania. Pentru ca este tot mai greu sa treci dintr-o țara in alta in aceste zile, soțul Biancai…

- Deoarece speculațiile au continuat, afaceristul a tinut sa clarifice lucrurile, daca rusoaica a fost sau nu motivul separarii lui de blondina. Citeste si: Bianca Dragusanu si Alex Bodi au semnat un contract prenuptial inainte de a se casatori. Cu ce s-a ales fosta asistenta TV „Hai…

- Dragostea-i complicata, mai ales atunci cand vorbim de Bianca Dragușanu și Alex Bodi. Dupa ce omul de afaceri i-a cerut blondinei sa se impace, acesta a fugit ”in lume” cu rusoaica Daria Radinova. Noi avem și dovada.