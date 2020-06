Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat publicat la sfarsitul lunii trecute, Departamentul american de Stat saluta confiscarea, in Malta, a unei importante incarcaturi cu bancnote libiene tiparite in Rusia. In timp ce Washingtonul evoca o tranzactie suspecta, Moscova sustine ca nu face nimic ilegal.

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a fost spitalizat la Moscova fiind suspectat de COVID-19, a anunțat joi agenția Interfax.Omul lui Vladimir Putin la șefia Ceceniei ar fi ajuns intr-un spital din capitala Rusiei miercuri, la cateva zile dupa ce a dezvoltat simptome asemanatoare cu cele ale COVID.Potrivit…

- Eugenie Bouchard nu se plictisește în izolare, jucatoarea WTA lansând o provocare pentru fanii sai. Marele câștigator va ieși la cina cu sportiva din Canada, iar pentru acest lucru a platit o suma considerabila.Acțiunea, care este una realizata în scopuri caritabile, a adunat…

- Ann Jones a câștigat turneul de la Wimbledon în 1969, britanica aducând trofeul gazdelor competiției de la All England Club. Contul oficial de Instagram al celui de-al treilea Grand Slam al anului a prezentat echipamentul cu care Ann a devenit campioana pe iarba londoneza.Cu toate…

- Kremlinul a transmis luni ca asistenta medicala pe care Rusia o ofera Italiei pentru o ajuta in lupta impotriva coronavirusului nu face parte dintr-o incercare de a convinge Roma sa contribuie la ridicarea sanctiunilor Uniunii Europene impotriva Moscovei, relateaza Reuters.Armata rusa a inceput…

- Rusia a raportat joi primul deces din cauza infectarii cu noul coronavirus, numarul îmbolnavirilor din aceasta țara fiind de 147, potrivit AFP. Victima este o pacienta în vârsta care a murit într-un spital din Moscova și care suferea de mai multe afecțiuni cronice, a…

- Rusia îsi va închide de miercuri pâna la 1 mai frontierele pentru cetatenii straini, cu exceptia rezidentilor permanenti în tara, a anunta luni guvernul rus, citat de AFP si Reuters. Potrivit unui comunicat, premierul Mihail Misustin a avertizat mai multi…