FOTO Cum arată închisoarea bombardată în care au murit peste 50 de prizonieri de război. Ucraina și Rusia se acuză reciproc Ucraina și Rusia se acuza reciproc pentru bombardarea inchisorii din Olenivka, in care au murit peste 50 de prizonieri de razboi. BBC a publicat imagini in care se vad paturi supraetajate arse și cadavre carbonizate. Ucraina spune ca inchisoarea a fost atacata de Rusia, pentru a distruge dovezile de crima și tortura, iar rușlii susțin

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

