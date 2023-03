Cea mai sexy fana de la Cupa Mondiala, Ivana Knoll, le-a transmis urmaritorilor sai un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, in timp ce a uimit pozand in fața unei uși, purtand un set de lenjerie intima provocator. Fosta Miss Croația a sarbatorit Ziua Internaționala a Femeii pozand in lenjerie roz cu dantela. Ivana Knoll s-a numarat printre milioanele de reprezentante ale sexului frumos din intreaga lume care au marcat miercuri Ziua Internaționala a Femeii, sarbatorind realizarile sociale, economice, culturale și politice ale femeilor. „Bomba sexy” a ales sa marcheze aceasta zi printr-un…