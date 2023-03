Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș a gazduit marți, 7 martie 2023, o noua ediție a tradiționalului Simpozion de Primavara organizat de compania DAFCOCHIM din Targu Mureș. Și de aceasta data interesul fermierilor transilvaneni a fost foarte mare, dovada fiind cei aproximativ 450 de participanți…

- Mariana Daniela Sabau din Reghin se numara printre cei 18 studenți antreprenori caștigatori ai concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului "Junior Business Academy" implementat de Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, finanțat prin…

- Presedintele filialei AUR Targu Mures, Dragos Burghelia, a declarat marti, 14 februarie, ca sectorul de autostrada dintre Fagaras si Targu Mures al Autostrazii A3 a pierdut in fata altor proiecte de infrastructura finantate in perioada 2021-2030 si ca oportunitatea implementarii investitiei va fi rediscutata…

- Cele 5 localitați mureșene declarate caștigatoare sunt municipiile Targu Mureș (unde se vor amplasa 200 de insule supraterane și subterane, valoarea proiectului fiind de 18.644.905 lei), Sighișoara (43 de insule supraterane de tip I, valoare proiect – 2.115.385 lei), Reghin (25 de insule supraterane…

- Autoritațile locale din orașul Ungheni au demarat, in 9 ianuarie, procedurile pentru inființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Transport Public Feroviar "Tren Metropolitan Mureș", Astfel, vor fi legate pe o lungime de 72 de km localitațile Luduș – Iernut – Ungheni – Targu Mureș – Reghin,…

- Centrul medical Topmed din Targu Mureș efectueaza teste pentru detectarea virusului gripal Influenza A + B și Sars-Cov-2 intr-un singur pachet, fara a fi nevoie de programare. "Valabil pentru punctele de lucru din Targu Mureș, Sighișoara și Reghin, inclusiv pentru laboratoarele Provisan", au informat…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, in parohia Uila, protopopiatul Reghin, a fost lansat un proiect socio-educațional cu scopul combaterii abandonului școlar. Acțiunea a fost demarata in Postul Nașterii Domnului, fiind destinata in special copiilor din…

- In perioada Postului Nașterii Domnului din acest an, in parohia Jabenița, protopopiatul Reghin, s-au desfașurat mai multe acțiuni social-filantropice, prilej cu care iubirea milostiva a celor implicați s-a preschimbat in fapte bune, aducatoare de bucurie. Acțiunea „O gecuța pentru fiecare" Pentru al…