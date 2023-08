FOTO: Covor asfaltic pe o stradă de la marginea municipiului Botoșani FOTO: Covor asfaltic pe o strada de la marginea municipiului Botoșani Se toarna covor asfaltic pe strada Valcelei, unul din cele 3 tronsoane incluse in proiectul de reabilitare a zonei de periferie a municipiului Botoșani! Dupa ce au executat lucrari la rigole și au amenajat stratul de binder, constructorii au intervenit astazi și la stratul de uzura, pe toata lungimea drumului de 360 m. In paralel […] Citește FOTO: Covor asfaltic pe o strada de la marginea municipiului Botoșani in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a soluționa…

- La data de 13 august 2023, in jurul orei 17:50, politistii din cadrul Politiei municipiului Slatina, in timp ce defasurau activitati specifice pe strada Fantanilor, din municipiul Slatina, au oprit pentru control un autoturism condus de un tanar, in varsta de 19 ani, din localitate. La data de 13 august…

- Primarul Ioan Turc a anunțat ca se lucreaza la ultimele pregatiri pentru inaugurarea noului covor asfaltic de pe strada Garii din Bistrița. Aceasta inițiativa reprezinta un pas semnificativ inainte pentru modernizarea rețelei de drumuri din oraș și imbunatațirea calitații vieții cetațenilor. Echipa…

- Ansamblul va purta denumirea de Smart Green Residence Firma a fost infiintata in anul 1998, cu sediul social in Constanta, pe strada Nicolae Filimon Este controlata de omul de afaceri Virgil Lixandru Agertrans SRL a depus documentatia la APM Constanta cu privire la elaborarea unui ansamblu imobiliare…

- Drumul Național 2E din orașul Vicovu de Sus se asfalteaza in totalitate dupa aproape 20 de ani de la o investiție similara. Primarul orașului Vasile Iliuț a precizat ca in momentul de fața se toarna un nou covor asfaltic de la vama cu Ucraina și pana la intersecția cu Voitinel și Vicovu de Sus. Vasile…

- Municipalitatea a finalizat lucrarile de turnare a unui covor asfaltic pe strada Petrila din Targu-Mures. „In ultimii 2 ani, am depus eforturi mari pentru a imbunatați infrastructura orașului nostru. Pe strada Petrila s-a terminat deja turnarea noului strat de uzura pe carosabil iar acum urmeaza trasarea…

- Așa cum am promis, in cadrul programului de intreținere a drumurilor județene, am inceput turnarea celor 4 kilometri de covor asfaltic in Sancrai și Ciumbrud, localitați componente ale municipiului Aiud. Tuturor, drumuri bune!, a transmis Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.…

- Contract de intreținere de 27 de milioane de lei, pentru drumurile din Alba: covor asfaltic pe 20 de kilometri. Zonele vizate Consiliul Județean Alba asfalteaza sau reasfalteaza in acest an 20 de kilometri de drumuri pe contractul anual de intreținere semnat cu DPL, a anunțat vicepreședintele instituției,…