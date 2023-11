FOTO. Copaci doborâți de vânt și mașini distruse, în București Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, in mai multe zone ale Capitalei, pentru indepartarea copacilor doborati de vantul puternic. Șase autoturisme au fost avariate. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, echipajele de interventie au actionat, pana duminica la ora 6:00, pentru indepartarea a 12 copaci prabusiti. […] The post FOTO. Copaci doborați de vant și mașini distruse, in București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Pompierii de la ISU Bucuresti-Ilfov au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, in mai multe zone ale Capitalei, pentru indepartarea copacilor doborati de vantul puternic. Șase mașini au fost avariate.

