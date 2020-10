Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, pompierii și paramedicii SMURD au gestionat 1.340 de situații de urgența, la nivel național. Cei mai mulți romani au avut nevoie de ajutor medical.Majoritatea solicitarilor primite de salvatori au fost pentru acordarea de prim ajutor, astfel incat peste 800 de persoane…

- Accident cumplit in Capitala. Un motociclist de 27 de ani a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a fost lovit de o mașina, langa un centru comercial din București.Conform Brigazii Rutiere, accidentul s-a produs sambata in jurul orei 23.00, pe Șoseaua Progresului, in dreptul…

- Pompierii ISU din Bucuresti au fost solicitati joi dupa amiaza sa intervina la un incendiu de vegetatie uscata, in zona strazii Brasov, fiind vorba de degajari masive de fum.Salvatorii le recomanda locuitorilor sa ocoleasca zona si sa elibereze caile de acces pentru a facilita trecerea structurilor…

- Pompierii au transmis, un mesaj RO Alert in urma incendiului de vegetație di zona Ghencea, din Capitala. ISUBIF acționeaza cu 12 autospeciale pentru a stinge flacarile."Incendiu vegetatie uscata zona str Brasov, degajari masive de fum. Ocoliti zona. Eliberati caile de acces pentru a facilita…

- O explozie urmata de un incendiu a avut loc miercuri dimineața intr-un bloc din Capitala. Pompierii acționeaza la fața locului, iar la ora transmiterii știrii salvatorii acorda primul ajutor unei fete de 14 ani care s-a intoxicat cu fum, transmite ISUBIF.

- Un pacient in stare grava, care are nevoie de terapie intensiva, a fost transferat, vineri, din Spitalul Universitar de Urgența din Capitala la Spitalul de Urgența din Craiova, ca urmare a atingerii capacitații maxime de internare pe secțiile de ATI – COVID, din București, potrivit DSU. DSU transmite…

- Numarul paturilor de terapie intensiva la Spitalul Universitar de Urgenta „Elias” si la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti va fi suplimentat in perioada urmatoare, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Declaratia lui Nelu Tataru vine dupa ce, vineri, Raed Arafat…

- Pompierii intervin la fata locului cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD, plus un echipaj al Ambulantei. Din primele informatii, in accident a f implicat un singur autoturism, care a ieșit de pe partea carosabila, s-a rasturnat de cateva ori și s-a oprit mai jos pe carosabil,…