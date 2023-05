Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj a avut doua echipe calificate la fazele finale ale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la volei, licee. Dupa medalia de argint adjudecata la feminin, la baieți, in turneul final disputat la București, formația pregatita de prof. Dan Balu a terminat…

- Echipa Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj a devenit vicecampioana naționala la volei feminin, licee, in cadrul finalei Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, competiție care s-a disputat la Focșani, in efectiv fiind și Iarina Axinte (ridicatoarea campioanei Volei Alba Blaj), desemnata…

- FOTO: CSȘ Blaj, locul 5 la nivel național, dupa turneul final la minivolei masculin Echipa CSȘ Blaj s-a clasat pe locul 5 la turneul final de minivolei masculin, competiție care s-a desfașurat in aceste zile in București. In grupa, CSȘ Blaj a terminat pe locul al 3-lea, cu 3 puncte, dupa o victorie…

- Pe locurile urmatoare s-au clasat reprezentantele Bucureștiului și Mureșului Etapa finala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSȘ) la handbal licee baieți a adus in Sala Polivalenta din Focșani cele mai bune opt formații din țara care și-au disputat in perioada 12-14 mai medaliile competiției.…

- CS Minaur Baia Mare a invins sambata, in Sala Polivalenta Lascar Pana, formația CSM București, scor 22-21, in semifinalele Final Four-ului Cupei Romaniei la handbal masculin. S-a jucat de la egal la egal pe aproape tot parcursul meciului, baimarenii reușind sa aiba in cateva randuri trei goluri avans.…

- La finele saptamanii trecute la București s-a desfașurat Turneul Final de Cadeți, categoria Elite de volei masculin, competiție care a reunit cele mai bune șase echipe din Romania. La sfarșitul intrecerilor, LPS Suceava a obținut locul 4 și a fost foarte aproape de medalia de bronz, fiind la un singur…

- Steaua Bucuresti, victorie cu SCMU Craiova si va juca finala Diviziei A cu campioana Arada Galati.Echipa de volei masculin SCMU Craiova a invins sambata, pe teren propriu, formatia SCMU Craiova, scor 3-0, in meciul al treilea, decisiv, din semifinalele Diviziei A. Steaua va juca finala competitiei…

- FOTO: Colegiul Național “Inochentie Micu Clain” Blaj, calificat la faza pe țara la ONSS volei feminin licee Echipa de volei feminin a Colegiului Național “Inochentie Micu Clain” Blaj s-a calificat la faza finala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, dupa ce a a caștigat faza zonala organizata la…