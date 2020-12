Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonie de depunere a Juramantului Militar la I.S.U. Vrancea Debutul carierei oricarui militar incepe odata cu depunerea Juramantului Militar. Intr-un cadru restrans, impus de contextul epidemiologic, cinci absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila ”Pavel Zaganescu” Boldești…

- Luni, 21 decembrie, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea„ al județului Alba unui numar de 7 absolvenți ai Școlii de Subofițeri și Protecției Civila „Pavel Zaganescu” Boldești li s-au acordat primele grade de subofițer si au fost repartizați in funcții in cadrul unui ceremonial…

- Colectivul pompierilor militari al ISU Alba s-a marit cu șapte noi salvatori, proaspat absolvenți ai școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești. Ieri, 21 decembrie 2020, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba unui numar de…

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Horea" al județului Mureș au transmis luni, 21 decembrie, prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, faptul ca la data curenta patru absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila ,,Pavel Zaganescu" din Boldești…

- Zece subofițeri noi au inceput, astazi, serviciul in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența. „In aceasta dimineața s-au prezentat la datorie zece subofițeri pompieri ce au finalizat cursurile de formare profesionala in cadrul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila – „Pavel Zaganescu”…

- In aceasta dimineața, s-au prezentat la datorie zece subofițeri pompieri ce au finalizat cursurile de formare profesionala in cadrul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila – „Pavel Zaganescu” Boldești. Ei au fost primiți in randul forțelor ISU Buzau in cadrul unei ceremonii. „In urma…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea a executat vineri, 30 octombrie, la poligonul special amenajat din localitatea Nanești, o misiune de distrugere, prin explozie controlata, a muniției de razboi, descoperita in ultima perioada,…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea a executat astazi, 30 octombrie, la poligonul special amenajat din localitatea Nanești, o misiune de distrugere, prin explozie controlata, a muniției de razboi, descoperita in ultima perioada,…