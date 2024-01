FOTO: Cea mai înaltă clădire rezidențială din Târgu Mureș prinde contur Reprezentanții Vivat Residence Targu Mureș au publicat, in urma cu cateva zile, pe pagina proprie de Facebook, un set de fotografii cu stadiul proiectului dezvoltat in zona Pieței Garii din municipiu. "Turnare placa de beton peste etajul 15", se specifica in postarea care insoțește galeria foto. Potrivit paginii web www.vivatresidence.ro, proiectul este dezvoltat de MRG … Post-ul FOTO: Cea mai… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

