Stiri pe aceeasi tema

- Cupio Romania se implica din acest an in formarea tinerei generații prin susținerea educației și a performanței, lansand, cu ocazia aniversarii a noua ani de activitate, programul burselor de studii adresat liceenilor romani. Programul „Bursele Cupio” are ca scop identificarea și susținerea copiilor…

- 6 copii din zona rurala au avut o Zi a Copilului mai speciala datorita tinerilor din AMoS ED and Da Vinci care le-au donat laptopuri și calculatoare. Intr-o perioada in care accesul la educație a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste 500 de copii din familii social-vulnerabile din Republica Moldova se vor bucura anul acesta de sarbatorile pascale in cadrul campaniei „Ajut de Paște”, inițiata de Asociația Obșteasca The Moldova Project, cu sprijinul Kaufland Moldova.

- Trei familii din comuna Moara, mai exact din satele Liteni și Bulai, au primit cate un calculator. Este vorba de familii cu posibilitați materiale mai reduse, ai caror copii nu-și permiteau achiziționarea unui calculator, mai ales ca in fiecare loc exista unul sau mai mulți elevi. Alicia Brigita ...

- • 37% dintre parinți nu au reușit sa asigure alimentele necesare familiei sau le-au cumparat doar parțial, conform datelor colectate de World Vision Romania din comunitațile sarace; • Conform studiilor realizate de Fundație, copiii din mediul rural au fost mult mai afectați de pandemie decat colegii…

- Laboratorul american Regeneron si partenerul sau elvetian Roche au dezvaluit luni noi rezultate ale unor studii clinice promitatoare pentru un cocteil experimental menit sa reduca riscul de infectie COVID-19 in gospodariile in care o persoana este afectata de aceasta boala, relateaza AFP, conform…

- Pro TV a anunțat ca ”Visuri la cheie” se intoarce pe micile ecrane. Sezonul 8 va debuta curand. Pentru moment, se fac inscrierile. Gazda emisiunii, Dragoș Bucur, a avut cateva cuvinte despre noua treapta a proiectului. Echipa Visuri la cheie, pe poziții pentru sezonul 8. Au inceput inscrierile Emisiunea…

- Peste 100 de cazuri de COVID-19 in școlile din Alba, de la inceputul semestrului. Cate provin de la Liceul Militar In județul Alba sunt 106 de cazuri COVID printre elevi, profesori și personal auxiliar din școli, potrivit datelor puse la dispoziție de catre IȘJ Alba. In acest moment, sunt confirmate…