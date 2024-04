Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 23 aprilie 2024, a avut loc inaugurarea Bibliotecii „Ovidiu Hulea” din cadrul Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” din Aiudul de Sus. Proiectul, realizat pe baza de voluntariat, la inițiativa ASTRA – Desparțamantul „Ovidiu Hulea” Aiud, cuprinde carți, publicații și tablouri primite din donații.…

- Teatru de papuși, prezentari orale despre istoria și obiceiurile romilor și discuții libere despre muzica și instrumente muzicale, au conturat programul acestei zile. Piesa „Fata babei și fata moșneagului” a fost pusa in scena de actori ai Teatrului de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia, care la finalul…

- Școala Primara nr. 3 de pe strada 1 (DN7), unitate aparținatoare Școlii Gimnaziale nr. 2 din Pecica, a fost astazi inaugurata de administrația locala, in... The post A fost inaugurata Școala Primara nr. 3 din Pecica appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un numar de 85 de elevi ai Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” Aiud vor beneficia de Programul național „Masa sanatoasa”, in anul 2024. Prin Programul national „Masa sanatoasa” se acorda zilnic, gratuit, un suport alimentar constand intr-o masa calda sau intr-un pachet alimentar, in cazul in care masa…

- FOTO Elevi ai Școlii Gimnaziale „Ovidiu Hulea”, vestitori ai primaverii la Spitalul Municipal Aiud: Au confecționat și daruit marțișoare cadrelor medicale și pacientelor Elevi ai Școlii Gimnaziale „Ovidiu Hulea”, vestitori ai primaverii la Spitalul Municipal Aiud: Au confecționat și daruit marțișoare…

- Ministerul Culturii a lansat luni procedura de selectie a titlurilor de carti in cadrul Programului National pentru Achizitia de Carti si Abonamente la Reviste din Categoria Culturii Scrise. Bugetul pentrru a cumpara carți pentru biblioteci este de 3 milioane de lei in 2024. Suma alocata pentru acest…

- Comunicat de presa: Prin proiectul nostru „Podul de Carți”, peste 750 de volume vor fi oferite de Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea comunitații vrancene și focșanene, in zilele de 14 și 15 februarie 2024, care marcheaza Ziua Internaționala a Donației de carte și Ziua Naționala a Lecturii…

- Brașovenii au ocazia sa doneze sau sa faca schimb de carți in Piața Star . „Parte de carte”, este o inițiativa a Serviciul Public Administrare Piețe Brașov de donatii și schimburi de carți. Evenimentul se va desfașura sambata, 27 ianuarie, in intervalul orar 11.00- 15.00, la Piața Star. „Va invitam…