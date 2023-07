Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din statul indian Madhya Pradesh au demolat casa unui barbat dupa ce pe internet s-a viralizat o filmare in care acesta urina pe un alt barbat care face parte din societatea tribala, informeaza CNN.

- Organizația de Cooperare de la Shanghai (OCS) a anunțat oficial marți ca Iranul s-a alaturat țarilor membre ale acesteia. Decizia a fost luata in cadrul celui de-al 23-lea summit al organizației sub președinția Indiei. {{669233}}Iranul a devenit cel de-al noualea membru al asociației interstatale. In…

- Autoritațile din Polonia au reținut un jucator rus de hochei pe gheața sub acuzația de spionaj, au anunțat vineri procurorii, citați de Reuters. Ulteriorul, sportivul a fost arestat.Jucatorul unei echipe poloneze din prima divizie a fost reținut in regiunea Silezia din sudul Poloniei, au anunțat…

- Autoritațile clujene combat in mod constant metodele tot mai inventive folosite de infractori. Aceștia iși pacalesc victimele, intrand in locuințe sub pretextul de a oferi ajutoare financiare sau produse, dar de fapt intenționeaza sa comita furturi. Recent, polițiștii au reușit sa captureze un hoț in…

- Autoritatile sud-coreene l-au retinut vineri pe barbatul care a deschis usa unui avion al Asiana Airlines cu putine minute inainte ca acesta sa aterizeze in orasul Daegu, provocand panica in randul pasagerilor, au declarat oficiali citati de Reuters.

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la ieșirea din țara un barbat domiciliat in Maramureș, condamnat de autoritațile belgiene pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. In cursul serii trecute, in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de…

- Incidente violente in Manipur, nord-estul Indiei. Autoritațile au luat masuri stricte, in incercarea de a ține situația sub control. In timp ce armata indiana și forțele paramilitare centrale au fost chemate pentru a controla situația din Manipur, N Biren Singh – ministrul-sef al statului – a facut…

- Politistii de frontiera din Sighetu Marmației au depistat la intrarea in țara un barbat, in varsta de 31 de ani, din județul Satu Mare, cautat de catre autoritațile din Germania pentru savarșirea unor infracțiuni de furt. Ieri, 18 aprilie a.c., in jurul orei 10.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…