FOTO | Au găsit în iazul din spatele casei peștele care mușcă bărbații de testicule: Are dinți ca de om Faptul ca peștii au dinți nu mai starnește surprindere in zilele noastre, cu atat mai mult ca suntem familiarizați cu ideea de piranha inca din copilarie. Totuși, uimirea apare atunci cand sunt descoperiți pești cu dinți care seamana cu cei ai omului, noteaza site-ul Descopera.ro. Peștii de tip pacu (Colossoma macropomum), originari din regiunile tropicale din America de Sud, au fost identificați anterior cu dinți asemanatori celor ai oamenilor și au atras atenția presei locale. Un exemplar recent de pacu a fost gasit in statul Oklahoma din SUA de catre un baiețel in varsta de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar pasionat de pescuit a avut parte de o surpriza neobișnuita cand a prins un pește cu “dinți de om”. Peștele, cunoscut sub numele de Pacu, este originar din America de Sud și are o dieta variata, ceea ce a dus la dezvoltarea unor dinți asemanatori cu cei umani. Charlie Clinton a prins acest […]

- Un tanar pescar din Oklahoma a prins un pește rar, asemanator unui piranha, cu „dinți de om”. Peștele, denumit Pacu, are origini in America de Sud și și-a dezvoltat dinții asemanatori celor umani pentru a se adapta la dieta sa variata.Charlie Clinton a prins peștele exotic in „iazul din cartierul…

- Lampreda de mare este o specie care traiește in Marile Lacuri din Canada. Creatura cu mai multe șiruri de dinți, botezata „peștele vampir” a fost ținuta sub control decenii intregi - pana acum.„In Lacul Erie și in Lacul Michigan am vazut o dublare a numarului de lamprede”, a spus Marc Gaden, Comisia…

- Deși cea mai simpla rețeta de pește este cea care implica prajitul sau scufundarea in baie de ulei, exista și tipuri de pești care nu pot fi gatiți astfel. Iata ce ne recomanda chef Joseph Hadad!"Peștii cu fileuri mai groase au tendința sa se usuce in procesul de prajire, in vreme ce cei mai firavi…

- Mai mulți pești au fost fotografiați morți in barajul de la Targu Jiu. Cațiva pescari au observat peștii și au postat imaginile pe rețelele de socializare. Imediat au intrat in alerta reprezentanții Asociației Județene a Vanatorului și Pescarilor Gorj. Din primele verificari, nu ar fi vorba de un factor…

- Pestele este unul dintre cele mai sanatoase alimente, dar anumite produse piscicole pot dauna sanatatii, crescand riscul de diabet de tip 2 cu 36%, potrivit rezultatelor unui nou studiu citat de doctorulzilei.ro. Potrivit expertilor, exista o serie de produse marine care afecteaza productia de insulina,…

- Pestele este unul dintre cele mai sanatoase alimente, dar anumite produse piscicole pot dauna sanatatii, crescand riscul de diabet de tip 2 cu 36%, potrivit rezultatelor unui nou studiu citat de doctorulzilei.ro. Potrivit expertilor, exista o serie de produse marine care afecteaza productia de insulina,…

- Polițiștii din Hincești, in comun cu ofițerii Direcției „Centru„ a INI, in perioada lunilor aprilie – mai 2023, au documentat activitatea infracționala a unui grup de persoane suspectate de pastrarea, cultivarea și punerea in circulație a drogurilor pe teritoriul raionului Hincești.