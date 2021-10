Stiri pe aceeasi tema

- Incheierea oficiala a lucrarilor primei etape a proiectului de valorificare a Iazului Morilor a fost marcata, joi la pranz, printr-un eveniment la care au participat primarul Constantin Toma, viceprimarii Oana Matache si Ionut Apostu, senatorul Lucian Romascanu, presedintele organizatiei judetene a…

- Doua persoane au fost ranite sambata dupa-amiaza, in Costești, la intersecția DN 2 – E 85 cu strada Poliției, in urma unei ciocniri in lanț in care au fost implicate trei autovehicule. Conform Poliției, in timp ce conducea un autoturism pe direcția București-Buzau, un șofer de 23 de ani din Movila Banului…

- Miercuri, 1 septembrie, la Galeriile de Arta „Ion Andreescu” din Buzau, sala etaj, a avut loc vernisajul expoziției de grafica și pictura a unuia dintre cei mai apreciați artiști ai Uniunii Artiștilor Plastici (UAP) Buzau la nivel național, Florin Menzopol, un maestru care transforma„ actul picturii…

- Astazi, intre orele 16.00 și 20.00, va avea loc, la Galeriile de Arta, deschiderea expoziției de pictura ,,Clara in culori”, a Clarei Anastasia Posea, eleva la Liceul de Arte ,,Margareta Sterian”, indrumata de Adina Stanescu. Expoziția va putea fi vizitata de luni pana vineri in perioada 20 – 31 august…

- Mihaela Raluca Tudor este buzoianca, absolventa a Liceului de Arte „Margareta Sterian“ și, la doar 30 de ani, a reușit sa intre pe piața relațiilor publice promovand un concept nou in Romania. Buzoianca a absolvit Facultatea de Jurnalism și, mai tarziu, Dreptul, și a lucrat ca reporter la Național…

- Viorel FRINCU Marți a trecut la cele vesnice, dupa o lunga si grea suferinta, Emil Niculescu, bibliotecar, poet, eseist, critic si istoric literar, publicist. S-a nascut la 26 septembrie 1954, la Plescoi, comuna Berca, judetul Buzau. Este absolvent al Liceului „Mihai Eminescu” Buzau, Scolii Postliceale…

- Flavia Maria Cochirleanu este eleva in clasa a X-a a Liceului de Arte „Margareta Sterian”. Ea s-a intors, saptamana trecuta, de la Festivalul internațional de folclor „In gradina cu flori multe” din Cernauți, Ucraina, cu trofeul competiției, fapt pentru care s-a simțit datoare sa aduca mulțumiri tuturor…

- Dupa ce anul trecut fermierii buzoieni s-au confruntat cu o seceta foarte aspra din cauza lipsei de precipitații, care a dus la producții foarte slabe, anul acesta precipitațiile abundente din ultimele doua luni au determinat ca producția sa fie una foarte bogata. In acest moment recoltatul este in…