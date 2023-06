FOTO | Angajată bătută cu toporul și băgată în comă de patron: 'Ce, fă, vrei să îți dai demisia?' In timp ce se deplasa la locul de munca pentru a-și depune demisia, femeia a fost rapita și agresata brutal cu un topor. Aceasta a suferit leziuni atat de grave incat a intrat in coma de gradul unu și a necesitat internarea in spital. Soțul ei a reacționat imediat și a apelat serviciul de urgența, numarul 112. Incidentul a avut loc in comuna mehedințeana Șimian. Femeia, in varsta le 38 de ani, s-a dus la serviciu cu demisia scrisa. Patronul ii daduse mesaj ca poate sa vina sa incaseze diferența de bani pe care i-o datora, conform Adevarul.ro. CITESTE SI Armata SUA taie elanul contraofensivei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia a fost sechestrata și lovita cu un topor in momentul in care a mers la firma sa-și depuna demisia. Angajata a ajuns la spital in coma de gradul unu. Soțul acesteia a sunat imediat la 112.

