Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10 11 noiembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta si jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Tomis Constanta au desfasurat activitati, in sistem integrat, in cadrul actiunii "Blocada".Potrivit IPJ Constanta, actiunea a avut drept scop mentinerea ordinii si…

- Documentul este valabil 24 de luni. Primaria Constanta a emis o autorizatie de construire pentru compania Emacris Trans SRL, care investeste pe aleea Siracuzza din Constanta. Prin AC 928 din data de 3 noiembrie 2023 Emacris Trans SRL doreste sa execute recomartimentari interioare si modernizare la restaurant…

- Actiuni ale politistilor constanteni In noaptea de 28 spre 29 octombrie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice si combaterea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise.In urma actiunilor desfasurate,…

- Primaria Sectorului 3 acuza Primaria Generala a Municipiului București ca a emis recent, sub semnatura primarului general Nicușor Dan, un aviz de defrișare (document: Link) pentru 128 de arbori verzi din mai multe zone ale Sectorului 3 in vederea executarii unor lucrari la rețeaua de termoficare. „Nu…

- ITM Alba: O persoana gasita la munca fara forme legale și amenzi de peste 26.000 de lei. Nereguli constatate dupa controale Inspectorii de munca din Alba au dat amenzi de peste 26.000 de lei, in urma controalelor derulate la zeci de firme din județ. Au descoperit și o persoana care muncea fara forme…

- Cateva zeci de mii de elevi s-au format la Școala Nr. 1 din Gherla, in cei 60 de ani scurși de la inființare, in 1963. Școala are o poveste sinuoasa, cu inceputuri marcate de lipsuri, dar cu ani plini de realizari, elevi de succes, profesori și invațatori de inalta ținuta. Prezentul este insa la fel…

- Politistii din Bistrita Nasaud au desfasurat controale in perioada 28 29 august 2023 la doi agenti economici pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilicite in domeniile care folosesc material lemnos. Astfel, au fost aplicate sapte amenzi la Legea 171 2010, conform datelor furnizate. In perioada…