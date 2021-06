Stiri pe aceeasi tema

- ​Compania de transport urban în sistem ride-hailing Yango a avut, în România, pierderi de circa 300.000 de euro în anul 2020. Rușii s-au retras din București plângându-se de legislația româneasca din transportul alternativ, care fusese introdusa spre finalul…

- ​O serie de idei de afaceri românești din domeniul restaurantelor și hotelurilor au absolvit acceleratorul de afaceri HoReCa Business Accelerator 2021 - cohorta a doua, printre acestea numarându-se un soft prin care restaurantele primesc reacții de la clienți, precum și o platforma online…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, Presedintele Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, a transmis sambata un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. „Impreuna suntem de neinvins” spune MS Margareta care iși indreapta gandurile catre voluntarii…

- Aeroportul din Satu Mare, inaugurat in 1936, folosește incepand din aceasta luna o soluție digitala de afișaj a informațiilor pentru pasageri, creata la Cluj-Napoca in birourile companiei AirportLabs. Aplicația VisionAir FIDS (Flight Information Display System) este o soluție cloud care asigura comunicarea…

- ​Fondatorul UiPath, Daniel Dines, a afirmat, într-o declarație de presa transmisa StartupCafe.ro, ca este „incredibil de mândru” ca UiPath este „prima companie nascuta în România care se listeaza” la Bursa de la New York, el amintind ca în urma cu…

- Grecii de pretutindeni sarbatoresc azi Revoluția pentru Independența din 1821. Mesajul ambasadorul elen la București de Ziua Naționala. Pe 25 martie este sarbatorita Ziua Nationala a Republicii Elene si aniversarea Revolutiei pentru Independenta. Anul acesta, grecii de pretutindeni sarbatoresc 200 de…

- Octavian Jurma, medic epidemiolog si cercetator in stiinte medicale, a vorbit, vineri seara, despre modul politizat in care a ajuns sa fie tratata pandemia in Romania. Acest lucru s-a intamplat si in alte tari, precum Marea Britanie, iar autoritatile de la Bucuresti ar trebui sa invete din acele lectii,…