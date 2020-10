Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier la intrare in localitatea Nicolae Balcescu.Un accident rutier s a produs vineri dupa amiaza, la intrare in localitatea Nicolae Balcescu zona pasaj CFR , judetul Constanta.Un autoturism s a rasturnat, in urma accidetului rezultand o victima incarcerata dar constienta. ...

- Un accident rutier a avut loc marți dimineața, pe DJ 107, in zona localitații Lunca Tarnavei. Șoferul unui autoturism a ieșit cu mașina in decor. Evenimentul rutier s-a produs la intrare in localitatea Lunca Tarnavei, dinspre Blaj. Șoferul unui autoturism a ieșit cu mașina in decor intr-o curba și s-a…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Vinerea: Un tanar, lovit de o mașina dupa ce a traversat strada prin loc nepermis Un accident rutier a avut loc joi, 10 septembrie 2020, in jurul orei 23.20, pe strada Principala din localitatea Vinerea. La data de 10 septembrie 2020, in jurul orei 23.20, pe strada Principala…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost ranit ușor intr-un accident rutier produs intre Pitești și Ramnicu Valcea, potrivit biroului de presa al Ministerului. Bode nu se afla la volanul mașinii, acesta fiind pasager. Mașina oficiala era condusa de șoferul instituției. Acesta ar fi facut o depașire…

- ​​Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost ranit ușor într-un accident rutier produs între Pitești și Râmnicu Vâlcea, potrivit informațiilor HotNews.ro. Bode era pasager, mașina oficiala fiind condusa de șoferul instituției. Ministrul Transporturilor a fost ranit…

- Un accident rutier grav a avut loc astazi, 31 august 2020, in jurul orei 19:00, pe DN 75, la Scarișoara, unde, un copil de 6 ani a fost surprins și acroșat de un autoturism. Potrivit primelor informații, stația de pompieri Campeni intervine pentru acordare prim ajutor la un accident rutier, produs pe…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Cugir: Un motociclist ranit și transportat la spital dupa o coliziune cu un autoturism Potrivit IPJ Alba, in data de 05 august 2020, in jurul orei 23.00, pe strada Victoriei din Cugir, un barbat de 58 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat…

- Un accident rutier intre un autoturism și un motociclu, a avut loc miercuri noaptea, in jurul orei 23.00, pe strada Victoriei din Cugir. Potrivit IPJ Alba, un barbat de 58 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat la efectuarea manevrei de intoarcere și a intrat in coliziune…