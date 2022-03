FOTO/ Accident grav la Brăila. Patru persoane, rănite. Un tren de călători a lovit o autobasculantă, care a ricoșat într-o clădire Patru persoane au fost ranite, miercuri, intr-un accident in care au fost implicate un tren de calatori si o autobasculanta, care in urma impactului a ricosat intr-o cladire, la Braila. Conform IPJ Braila, soferul unui autovehicul, in varsta de 59 de ani, din judetul Galati, in timp ce se deplasa pe raza localitatii Baldovinesti, la trecerea […] The post FOTO/ Accident grav la Braila. Patru persoane, ranite. Un tren de calatori a lovit o autobasculanta, care a ricoșat intr-o cladire appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unui autocamion de mare tonaj, care nu s-a asigurat, a intrat in coliziune cu trenul InterRegio 1571, București – Galați, miercuri, 2 martie, la ora 9.00, in localitatea Baldovinești din județul Braila, a transmis CFR Calatori. „In urma accidentului feroviar, au rezultat in final patru victime”,…

- Un tren de calatori a fost implicat astazi intr un grav accident feroviar in judetul Braila. Potrivit reprezentantilor ISU Braila, trenul de calatori a lovit o autpobasculata in localitatea Baldovinesti si a proiectat o intr o cladire. ldquo;Patru persoane au fost ranite, victimele fiind constiente.…

- Sapte persoane au fost ranite, duminica, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune pe DN 65B, la intrarea in municipiul Pitesti dinspre autostrada A 1, iar una dintre masini s-a rasturnat. „Din verificarile preliminare efectuate de catre politistii din cadrul Biroului Rutier Pitesti s-a stabilit…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri, intr-un accident care a avut loc in zona garii din Mangalia, in care au fost implicate un autobuz si un microbuz. “Accident rutier in Mangalia, zona garii, intre un microbuz si un autobuz. Soferul microbuzului este incarcerat. Intervin Sectia Mangalia cu o autospeciala…

- Doua persoane au fost ranite, marți dimineața, intr-un accident care a avut loc pe Centura Caransebeș, in care au fost implicate un TIR și un autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accindetul s-a produs pe DN 6, in zona localitații Buchin/Centura Caransebeș, județul Caraș-Severin.…

- Traficul este blocat, sambata, pe DN 14B, in județul Alba, unde doua mașini au fost implicate intr-un accident soldat cu patru raniți. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 14B, in zona localitații Cistei, județul Alba. Doua mașini fost…

- Un fost elev al unui seminar ortodox din Rusia s-a aruncat in aer, cu o bomba improvizata. Atentatul a avut loc in seminarul ortodox invecinat cu manastirea Vvedenski Vladicini din orasul Serpuhov, la circa 100 km sud de capitala, relateaza AFP. Personalul școlii a fost evacuat, iar mai multe agenții…

- Trei persoane au fost ranite, marți dimineața, intr-un accident in care au fost implicate doua TIR-uri si un autoturism, pe Autostrada A1 Sibiu-Deva. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 242 de metri, in județul Sibiu, s-a produs o coliziune fața-spate…