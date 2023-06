Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Soferul care a provocat accidentul produs duminica, pe un drum judetean din Prahova, si in urma caruia un tanar de 21 de ani a murit iar altul, de 19 ani, a fost dus la spital, era cautat de politisti, fiind cercetat pentru violarea unei fete de 13 ani. Barbatul a transmis un mesaj de […] The…

- Doua persoane, intre care un tanar de 21 de ani, au murit, duminica, pe un drum judetean din Prahova, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens iar masina sa a izbit violent un autoturism. O a treia persoana, un tanar de 19 ani, a fost grav ranita. In urma impactului, motorul unuia dintre autoturisme…

- Un tanar in varsta de 38 de ani a murit duminica, 11 iunie, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN1, la intrarea in Municipiul Campina, județul Prahova. In vehicul se afla doar șoferul, iar la sosirea echipajelor, acesta era incarcerat și in stare de inconștiența. Dupa ce a fost scos dintre fiare, medicul…

- Un grav accident de circulație s-a produs, luni, in comuna Secuieni, județul Neamț. Planul roșu a fost activat dupa ce trei mașini s-au ciocnit violent. Trei persoane au murit, iar alte trei au fost transportate de urgența la spital. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe DN2 Roman-Bacau,…

- Doua fete și un baiat și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau a intrat, in plin, intr-un TIR. Accidentul s-a produs in Mehedinți. Tragedia a avut loc pe DN 56A, la iesire din orasul Vanju Mare spre localitatea Bucura. Potrivit ISU Mehedinti, accidentul rutier s-a produs intre un autotren…

- Aterizare neașteptata in curtea unui localnic din Straja, județul Bacau, dupa ce o mașina scapata de sub control a zburat cațiva metri buni de pe un pod. Accidentul spectaculos a fost surprins de o camera de supraveghere instalata intr-o curte din apropiere, iar pe inregistrare se aude mai intai un…